SKC, 3Q 영업익 1458억…전년比 139%↑

[아시아경제 이민우 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 10,000 등락률 -5.62% 거래량 792,554 전일가 178,000 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 SKC, 英기업에 3300만달러 투자…배터리 음극재 진출SKC, 英 투자 자회사 지분386억원에 취득 결정SKC, 미국에 반도체 패키징 ‘글라스 기판’ 공장 신설 나선다 close 는 올해 3분기 연결 기준 매출 8868억원, 영업이익 1458억원의 잠정실적을 거뒀다고 1일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 32.8%, 139.0% 증가했다. 당기순이익은 같은 기간 1281.1% 늘어난 1852억원으로 집계됐다.

