[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 겸 방송인 한혜진이 운동 인증샷으로 근황을 알렸다.

최근 한혜진은 자신의 인스타그램에 "sunday morning workout"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 한혜진은 검은색 브라톱과 레깅스를 입고 운동 인증샷을 찍고 있다. 선명한 11자 복근과 늘씬한 각선미가 감탄을 자아낸다.

이를 본 지인과 팬들은 "오 복부" "역시는 역시" "배에 11자가 그새 더 선명해졌다" "완벽하다" 등의 반응을 보였다.

한편 한혜진은 KBS Joy '연애의 참견3' 등에 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr