김재자 시인 '말 못하는 새' 시집 출간

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 의료법인 용인병원 행정부원장이자 시인인 김재자 씨가 시집 '말 못하는 새'를 출간했다. 이번 시집은 최근 젊은이들이 선호하는 전자책(디지북스 출판사) 형태로 나왔다.

시집 '말 못하는 새'는 한 마리의 새로 변신한 시인이 한 생을 걸어오면서 눈으로 보고 느끼며 살아 온 삶을 독자가 이해하기 쉽게, 그리고 진솔하게 표현했다.

김재자 시인은 이번 시집 발간에 대해 "글을 쓰고 싶었지만 시간에 쫓기다 보니 글을 쓴 다는 게 엄두도 안났는 데, 틈틈이 시간을 쪼개 문예지도 탐독하고 '글샘'이라는 동인에서 창작활동을 하며 습작한 시와 일간지를 통해 발표한 시를 모아 이번에 시집을 발간하게 됐다"고 전했다.

김재자 시인은 경기도 화성 출생이다.

한편 정겸 시인은 리뷰를 통해 "시는 단 몇 줄의 행간으로 인생의 길고 긴 삶을 엮어 나갈 수 있으며 몇 개의 연으로 한 권의 소설과 몇 백 년 흘러 온 역사를 담을 수 있다"며 "시집 '말 못 하는 새'는 시인이 살아 온 한 생애의 흔적이 오롯이 응축돼 있다"고 평가했다.

