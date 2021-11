산청 임업후계자 강대성씨, 국무총리 표창 수상

산림청 제2회 임업인의 날…도내 유일 정부포상

귀 산촌 성공사례…임업 발전 헌신적 기여 공로

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 한국임업후계자 경남도지회 강대성 부회장이 정부세종컨벤션센터에서 열린 '제2회 임업임의 날' 기념식에서 국무총리 표창을 받았다고 1일 밝혔다.

산청군에 따르면 올해 임업인의 날 정부포상에는 전국에서 10명이 수상했다. 경남도지회에서는 유일하게 상을 받은 강 부회장은 지난 2009년 임업후계자로 선발된 전문임업인으로 귀산촌의 성공사례로 손꼽힌다.

열악한 산지 조건에도 불구하고 차황면 철수리 일원 약 15ha 임야에서 산마늘과 음나무, 두릅 등 고품질 친환경 임산물을 재배·가공해 학교급식 등에 납품하고 있다.

지난 2017년에는 임업 지식정보 공유를 통한 생산력 향상과 국가 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받아 한국 신지식인 인증을 받기도 했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr