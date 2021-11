오세훈표 '신속통합' 재개발…강남권 후보지 나올까

대청마을·마천2구역 등 강남·송파서 6곳 신청

일원동 4개 구역 나눠 신청

C구역 65% 가까운 동의율

용산구 11곳 무더기 공모

[아시아경제 김혜민 기자] 오세훈표 재개발인 ‘신속통합기획’ 공모에 102곳이 참여한 가운데 강남권의 사실상 마지막 남은 재개발 지역도 대거 신청을 해 눈길을 끌고 있다.

1일 서울시에 따르면 시가 신속통합기획 재개발 공모 접수를 받은 결과 강남구 4곳, 송파구 2곳 등 강남권에서도 6곳이 공모에 참여했다.

강남구에서는 일원동 대청마을이 B·C·D·E 4개 구역으로 나눠 재개발을 신청했다. 지하철 3호선 대청역 인근에 있는 이 지역은 준공 30년이 넘은 단독주택들이 밀집해 있어 강남권의 1순위 재개발 지역으로 꼽혔다. 올 초에는 D구역이 정부 주도 정비사업인 ‘도심공공주택복합사업’ 후보지로 유력하게 거론됐지만 결국 탈락했다. 대부분 1종 일반주거지역이라는 이유였다.

이후 주민들은 1종 일반주거지역이 많은 E구역과 나눠 오세훈표 재개발을 위한 주민동의율 확보에 다시 나섰고, 약 40%의 동의율을 확보해 신청한 것으로 알려졌다. 일원동 649 일대 C구역은 65%에 가까운 동의율을 확보했다. 이들 후보지 중 하나라도 최종 선정되면 공공이 주도하거나 지원하는 정비사업으로는 처음으로 강남구가 포함된다.

송파구에서는 마천뉴타운의 마지막 남은 개발지인 마천 2구역과 5구역(성당구역)이 신청했다. 현재 1·3·4구역은 재개발이 진행되고 있지만 지하철 5호선이 위치한데다 한가운데에 있는 2구역은 존치관리구역으로 남아 재개발에 속도를 내지 못했다. 마천성당구역도 정비구역으로 지정됐다가 해제된 곳이다. 이들 구역이 신속통합기획 후보지로 최종 선정되면 거여·마천뉴타운의 퍼즐이 모두 맞춰지게 된다.

한편 용산구의 경우 서계동·청파동 등 11곳이 무더기로 공모를 신청했다. 이들 지역은 지난해 공공재개발을 신청했지만 주거정비지수제에 막혀 탈락한 곳이다. 광진구에서는 2종 일반주거지역 7층 제한 규제에 막혀 속도를 내지 못한 자양4동 1·2·3구역이 공모에 참여했다. 시는 신속통합기획 공모를 앞두고 주거정비지수제, 2종7층 등의 규제를 모두 없애면서 이들에게 참여 기회를 열었다.

최종 후보지는 자치구가 해당 구역의 정비구역 지정요건 충족 여부, 동의율 검토, 제외대상 여부 등을 판단해 민간재개발 공모에 적합하다고 판단되는 구역을 4곳 이내로 다음달 말까지 추천할 계획이다. 시는 선정위원회를 통해 최종 25곳 내외를 선정한다. 여기에는 노후도 등 물리적 여건 뿐 아니라 구별 노후저층주거지 현황, 주택수급계획, 아파트 개발계획, 주택가격 동향 등이 종합 고려된다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr