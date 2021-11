우리銀 우리원뱅킹, MZ·시니어 맞춤형 메인화면 제공

세대별 특성에 맞춰 개편…고객 선택폭 확대

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 모바일뱅킹 앱 우리원뱅킹에 세대별 특성을 반영한 새로운 메인화면을 제공한다고 1일 밝혔다.

새로운 메인화면은 MZ세대를 위한 펀 타입(Fun Type)과 시니어 세대를 위한 이지 타입(Easy Type)이다. 기본 메인화면인 베이직 타입(Basic Type)을 포함해서 총 3가지 중 고객이 선택할 수 있다.

펀 타입(Fun Type)은 개성이 강한 MZ세대의 특징을 반영해 나만의 목표를 직접 설정하고 달성률을 확인할 수 있도록 자산관리 서비스인 ‘원챌린지’가 우선 표출된다. 이지 타입(Easy Type)은 시니어 세대를 위한 ‘개인의 금융 일정’이 우선 표출된다. 간결한 화면 구성과 중요한 금융 일정 알림 기능을 제공해 모바일 뱅킹 이용에 어려움을 겪는 시니어 세대의 접근성을 높였다.

우리원뱅킹의 메인화면 설정은 로그인→전체메뉴→환경설정→홈화면 설정을 통해 선택할 수 있다.

우리은행 관계자는 "새로운 메인화면 제공으로 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "향후 우리 마이데이터(MyData) 서비스가 출시되면 은행, 카드, 보험, 통신, 신용정보, 부동산, 자동차 정보 등 종합적인 정보를 통합한 초개인화 자산관리 서비스도 선보일 예정"이라고 말했다.

