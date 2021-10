롯데호텔 서울, '헬로카봇 프렌즈' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 서울은 '헬로카봇'과 컬래버레이션해 '헬로카봇 프렌즈' 패키지를 선보인다고 1일 밝혔다.

내년 2월28일까지 투숙할 수 있는 이 패키지는 헬로카봇 콘셉트로 꾸민 메인타워 디럭스 더블 1박과 아침부터 저녁까지 조식, 애프터눈 티, 칵테일 아워 등을 모두 이용할 수 있는 클럽라운지 3인(성인2·소인1) 혜택으로 구성됐다.

투숙기간 동안 온택트 체험 뮤지컬 '헬로카봇 시즌5 별똥별을 지켜라!'와 오는 20일 상영 예정인 '헬로카봇 시즌 6 흔들흔들 댄스파티 VOD'를 객실에서 여유롭게 시청할 수 있다는 점이 특징이다.

뮤지컬 헬로카봇은 지난 10월 공연 예매 플랫폼에서 키즈 뮤지컬 분야 월간 예매율 1위를 기록하는 등 국내 어린이들에게 사랑받는 공연이다. 객실TV를 통해 11월에는 뮤지컬 헬로카봇 시즌 5를 시청 가능하고, 12월부터는 뮤지컬 헬로카봇 시즌 5, 6를 모두 시청할 수 있다.

어린이와 함께하는 호캉스에 특화된 이 패키지는 기념 사진을 찍어 추억을 남길 수 있도록 헬로카봇의 인기 캐릭터 이미지를 객실 창에 부착해 포토존 공간을 마련했다. 객실 내 키즈 텐트도 제공된다.

롯데호텔 한정판 헬로카봇 호텔 에디션으로 헬로카봇의 시그니처 캐릭터 펜타스톰X가 자수된 배쓰로브와 배쓰 머리띠, 퍼즐 세트 등 특전도 담았다. 하루 11실 한정으로 판매된다.

