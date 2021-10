"中 전역 타격 가능"…인도, 사거리 5천km 미사일 시험 발사 성공

[아시아경제 황수미 기자] 중국과 국경 문제로 갈등 중인 인도가 중국 전역을 타격할 수 있는 사거리 5천km 미사일 발사 시험을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

지난 28일(현지 시각) NDTV 등 현지 언론에 따르면 대륙간탄도미사일(ICBM)로 분류되며 핵탄두 탑재가 가능한 '아그니-5'가 전날 오후 7시50분 인도 동부 오디샤주의 APJ 압둘 칼람 섬에서 발사됐다.

인도 국방부는 전날 밤 성명을 통해 "아그니-5는 매우 높은 수준의 정밀도로 벵골만의 목표에 떨어졌다"고 설명했다.

아그니-5는 인도가 1980년대부터 자체 개발한 탄도미사일 체계인 아그니 시리즈의 최신 버전이다. 베이징 등 중국 북부를 포함한 아시아 대부분 지역과 아프리카, 유럽 일부까지 사정권이다.

인도군은 현재 사거리 700km 미사일 아그니-1부터 사거리 3천500∼4천km 수준의 아그니-4까지 보유하고 있다.

인도군은 2012년 이후 여러 차례 아그니-5에 대한 시험 발사를 진행했으며 야간 테스트는 이번이 처음이었다.

현지 언론은 아그니-5의 실전배치가 완료되면 인도군의 '미사일 포트폴리오'가 완성된다고 밝혔다.

인도의 이번 아그니-5 시험 발사는 중국에 대한 강한 메시지라고 NDTV는 설명했다. 국경을 둘러싼 양국 간의 갈등이 지속되고 있기 때문이다.

인도와 중국은 1962년 국경 문제로 전쟁까지 치렀지만, 국경선을 확정하지 못한 채 실질 통제선(LAC)을 경계로 맞선 상태다.

일부 지역의 경우 양쪽이 주장하는 LAC의 위치가 달라 분쟁이 생길 때마다 서로 상대가 자신의 영토를 침범했다고 주장하고 있다.

두 나라는 지난해 5월 판공호 난투극, 인도군 20명과 중국군 4명이 숨진 6월 갈완 계곡 '몽둥이 충돌', 9월 45년 만의 총기 사용 등 인도 북부 라다크 지역에서 여러 차례 충돌하기도 했다.

이후 양측은 지난 2월 판공호 인근에서 철군을 완료했지만 다른 지역에서는 여전히 긴장이 이어지는 상황이다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr