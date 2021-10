[아시아경제 이민지 기자] 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 45,000 전일대비 350 등락률 -0.77% 거래량 310,284 전일가 45,350 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 한화에어로스페이스, 3분기 영업이익 1033억…전년동기比 9.6↑(상보)K발사체 희망 쏟 누리호…방산주에 다시 쏠리는 '눈'공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up! close 는 3분기 영업이익으로 1033억원을 기록해 전년 동기 대비 9.6% 늘었다고 29일 공시했다. 매출액은 12% 성장한 1조5425억원을 기록했고 순이익은 747억원으로 33.4% 증가했다.

