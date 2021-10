[아시아경제 이민지 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 244,500 전일대비 1,000 등락률 +0.41% 거래량 158,556 전일가 243,500 2021.10.29 09:56 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 권영수號 LG엔솔, 배터리 설비 교체…삼성·SK 공법도 도입 9월에도 中 CATL 배터리 독주…SK이노 5위 수성 외국인·기관 매도 확대…코스피 0.7%대 하락 마감 close 은 3분기 영업이익으로 6185억원을 기록해 흑자전환했다고 29일 공시했다. 매출액은 48% 성장한 12조3005억원을 기록했고 순이익은 흑자전환한 5109억원을 기록했다.

