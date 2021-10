G마켓 글로벌샵, 연중 최대 쇼핑 축제 '메가 G' 개최

11월1~12일, 해외향 빅스마일데이 '메가 G' 프로모션

K-뷰티, 패션 및 식품, K-팝 등 최대 70% 할인

[아시아경제 김유리 기자] G마켓 글로벌샵은 블랙프라이데이 시즌을 맞아 다음달 1일부터 12일까지 인기 한국 상품을 할인해 선보이는 '메가 G' 축제를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 '메가 G'는 G마켓의 연중 최대 쇼핑 축제 '빅스마일데이'와 연계해 열리는 대규모 할인 이벤트다. 뷰티·식품·패션·K팝 등 다양한 카테고리의 한국 인기 브랜드를 최대 70% 할인해 선보인다. 빅스마일데이 쿠폰과 메가 G 전용 쿠폰을 추가로 제공한다.

행사에는 ▲롯데제과 ▲설화수 ▲클리오 ▲카라즈 ▲체리빌레 ▲바세린 등 패션, 뷰티, 유아동, 마트, 생필품 카테고리 다양한 브랜드가 참여한다. 설화수는 단독 경품 이벤트를 진행하고, 클리오는 K-팝 걸그룹 '에스파'의 포토카드를 증정한다.

롯데제과는 'AB6IX'와 함께 단독 기획 상품 3000세트를 한정 수량 판매하는 '해피 빼빼로 데이' 프로모션을 진행한다. 빅스마일데이 20% 쿠폰과 브랜드 중복 10% 쿠폰을 사용할 수 있으며, 빼빼로 단독 기획 상품을 구매한 고객에게는 AB6IX 멤버 개인 포토카드 랜덤 1종과 단체 포토카드 1종 등 총 2종의 포토카드를 증정한다. 2개 이상 구매 시 A4 크기의 클립보드 1000개를 선착순 증정한다.

다음달 1일에는 공식 유튜브 채널 '인싸오빠(INSSA OPPA)'에서 AB6IX 멤버들이 직접 '보이는 라디오' 콘셉트로 빼빼로데이와 관련된 다양한 사연과 제품을 소개하는 라이브 방송을 진행한다. 라이브방송을 통해 제품을 구매한 고객에게는 AB6IX 신보 사인 CD 등 특별 선물을 증정한다.

이밖에도 K-콘텐츠 전용관에서는 전세계적으로 인기를 끈 '오징어게임'에 등장한 달고나 키트, 딱지, 구슬 등 연관 굿즈 쇼핑 기획전도 함께 운영한다.

