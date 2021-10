구현모 KT 대표 공식사과 "약관 관계 없이 보상안 마련"(상보)

[아시아경제 차민영 기자] 구현모 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,850 전일대비 450 등락률 -1.44% 거래량 525,957 전일가 31,300 2021.10.28 12:49 장중(20분지연) 관련기사 [종합]구현모 KT 대표 공식사과 "내주 피해자 신고센터도 마련"[속보]구현모 KT 대표 공식사과 "보상방안, 약관 관계 없이 적극 마련"한상혁 방통위원장 "KT 인터넷 중단, 규제당국으로서 유감" close 대표가 28일 최근 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,850 전일대비 450 등락률 -1.44% 거래량 525,957 전일가 31,300 2021.10.28 12:49 장중(20분지연) 관련기사 [종합]구현모 KT 대표 공식사과 "내주 피해자 신고센터도 마련"[속보]구현모 KT 대표 공식사과 "보상방안, 약관 관계 없이 적극 마련"한상혁 방통위원장 "KT 인터넷 중단, 규제당국으로서 유감" close 유·무선 인터넷 장애 사태와 관련해 공식 사과하고 "3시간 약관에 관계 없이 적극적으로 보상책을 마련하겠다"고 밝혔다.

구 대표는 이날 오전 서울 종로구 KT 혜화센터에서 국회 과학기술정보방송통신위원회 민주당 의원들과 간담회를 가진 후 이 같이 밝혔다.

앞서 지난 25일 오전 11시 20분부터 40~85분간 전국적으로 KT 유·무선 인터넷망에서 오류가 발생해 전화와 인터넷 등 통신망 일체가 마비됐다. KT는 초반 원인을 '대규모 디도스 공격'으로 추정했다가 불과 2시간여 만에 '라우팅(네트워크 경로설정) 오류'로 정정했다.

KT 이용약관에 따르면 이동전화와 초고속인터넷, IPTV 등의 서비스 가입 고객이 본인의 책임 없이 연속 3시간 이상 서비스를 받지 못하면 보상을 해야 한다. 그러나 이번 사태는 공식적으로 약 1시간25분 만에 마무리됐다. 자영업자 등이 직접 피해를 입은 인과관계를 증명하는 것도 쉽지 않다는 지적이 제기됐다.

구현모 대표가 직접 보상안 마련 의사를 밝혔지만 KT 내부 이사회 결의 절차가 남아있다. 구 대표는 "구체적인 보상안은 협의 중으로 다시 말씀드리겠다"며 "약관 외 보상이기 때문에 이사회 결의를 거쳐야 하는데 시점은 조속히 할 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr