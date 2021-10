한국공항공사, 내륙노선 활성화 라이브커머스…최대 90% 할인

티웨이항공·하이에어·에어서울 참여

[아시아경제 유제훈 기자] 한국공항공사는 오는 28일, 다음달 1·3일 등 사흘간 공사 유튜브 채널을 통해 내륙노선 활성화를 위한 라이브커머스 방송을 진행한다고 27일 밝혔다.

이번 라이브커머스 방송은 3일간 오후 7시부터 1시간 내외로 진행되며, 티웨이항공(10월28일), 하이에어(11월1일), 에어서울(11월3일)이 각각 참여한다. 이들 항공사들은 방송을 통해 각기 운항 중인 내륙 항공노선을 소개하고 최대 90% 할인된 가격의 항공권을 구매할 수 있는 혜택을 제공한다.

방송 중엔 비대면 공항 이용법, 내륙노선을 이용해 여행 가능한 안전하고 저렴한 지방의 숨겨진 관광지 등을 안내한다. 이외 무료 항공권, 항공사 굿즈, 커피 기프티콘 등 경품을 제공하는 깜짝 이벤트로 진행한다.

손창완 한국공항공사 사장은 "위드 코로나 시대를 준비하며 코로나19로 위기를 겪는 항공업계와 지역경제가 다시 활성화 되길 바란다"면서 "제주도에 집중된 여행수요를 다양한 지역으로 분산하는 효과가 기대되는 만큼 국민이 안전하고 편리한 공항을 이용하도록 철저한 방역관리와 비대면·비접촉 서비스 제공 등에 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.

