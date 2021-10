[아시아경제 이관주 기자] 중앙선을 침범한 이륜차에 대해 과태료 7만원을 부과하는 방안이 추진된다.

경찰청은 이 같은 내용이 담긴 '도로교통법 시행령 일부개정령안'을 입법예고했다고 27일 밝혔다.

현행 도로교통법상 차 또는 노면전차가 중앙선을 침범한 사실이 사진 등 영상기록매체에 의해 입증되면 고용주 등에게 과태료를 부과할 수 있도록 돼 있다. 다만 이륜차의 중앙선 침범에 대한 과태료 금액은 없었다.

개정령이 시행되면 이륜차의 중앙선 침범에 대해서도 7만원의 과태료가 부과될 수 있다. 경찰청은 12월 6일까지 의견을 접수하고 개정 절차를 진행할 계획이다.

