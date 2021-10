충남, 참조기 양식 가능성 확인…어가 보급추진

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 천수만에서 참조기 시험양식을 진행해 일반 어가에서의 양식 가능성을 확인했다. 시험양식 결과는 지역 어가에 참조기 양식 보급을 추진하는데 활용될 예정이다.

도 수산자원연구소는 최근 ‘천수만 해역 참조기 양식 현장적용 시험’을 추진해 이 같은 성과를 얻었다고 26일 밝혔다.

시험양식은 기후변화가 잦아지면서 빈번하게 발생하는 고수온·저수온 등 자연재해로부터 어가 피해를 예방하고 새로운 고부가가치 양식 품종 발굴과 산업화 방안을 마련할 목적으로 추진된다.

참조기 시험양식은 전남지역에서 4~5㎝ 크기에 1.5g 안팎의 치어 6만여 마리를 구입한 후 지난 5월 7일 천수만 가두리 양식장에 입식, 월별·수온별 성장과 28℃ 이상 고수온기 성장 및 생존률, 사료 효율성을 모니터링 하는 방식으로 진행됐다.

도 수산자원연구소가 시험양식 대상으로 참조기를 선택하는 데는 전통적으로 국민 선호도가 높고 고수온과 질병에 강하며 양식기간이 짧고 유지비용이 적은 장점 그리고 가격 경쟁력, 전국적 어획량 감소 등 여타의 제반여건을 고려했다.

우리나라 서해와 동중국해 등지에 널리 분포한 참조기는 회유성 온대 어종으로 고수온에 강한 것으로 알려졌다.

특히 지난 여름철 천수만 시험양식 참조기는 폐사나 질병이 발생하지 않았고 먹이 활동도 활발해 고수온에 잘 적응하는 것으로 확인된다.

같은 시기 천수만 양식장에서 고수온으로 어류 515만5000마리(8개 어가)가 폐사해 9억 원의 피해액이 발생한 것과 대비되는 대목이다.

참조기는 양식기간이 6개월이 지나면 시중에 내놓을 수 있어 저수온기를 피한 양식이 가능한 것도 장점으로 꼽힌다. 짧은 양식 기간은 인건비나 운영비 등 경영 비용절감 효과로도 이어져 지역 어가의 소득증대를 이루는데 효과가 있을 것으로 기대되기도 한다.

참조기는 조피볼락처럼 활어가 아닌 냉장 또는 냉동상태로 출하돼 보관 및 유통이 용이하고 비용이 적게 드는 장점도 있다. 반면 참조기 1㎏당 평균가격은 1만원~2만4000원으로 비교적 높게 형성된다.

도 관계자는 “최근 천수만에서 고수온 피해가 반복적으로 발생하면서 이에 대응한 품종 발굴 필요성이 제기된다”며 “도는 도 수산자원연구소의 시험양식 결과를 토대로 천수만에 적합한 양식기술 매뉴얼을 마련하고 이를 지역 어가에 보급할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

