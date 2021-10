LG전자, 청각·언어장애 고객 응대 '수어상담서비스' 도입

자회사 하이텔레서비스, 수어상담센터 개소

상담·서비스부터 구매·렌탈까지 수어상담서비스 운영 범위 확대 계획

하이텔레서비스, 올해 장애인 특별전형 전년 대비 2배 이상 확대



[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 고객상담서비스 자회사인 하이텔레서비스는 최근 청각·언어장애 고객들이 손쉽게 서비스 받을 수 있도록 수어상담센터를 개소했다고 26일 밝혔다.

수어상담센터는 수어통역사 자격을 갖춘 전문 상담사가 청각·언어장애 고객과 수어로 상담하고 서비스엔지니어와 고객 간의 대화를 수어로 통역하는 서비스를 제공한다.

LG전자는 "장애인 고객들의 서비스 접근성을 높이기 위해 수어상담서비스를 본격적으로 시작했다"며 "기업과 사회가 공존하는 성장을 추구하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환"이라고 설명했다.

청각·언어장애 고객은 기존에는 제품이나 서비스 상담 시 다른 사람의 도움을 받거나 기관 등에서 제공하는 수어통역서비스를 이용해야 했다.

수어상담센터는 LG전자 제품과 서비스 전문지식을 갖춘 수어상담사가 직접 응대하기 때문에 고객은 보다 빠르고 편하게 문제를 해결할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

고객이 수어상담을 이용하려면 영상통화 기능이 있는 유무선 전화를 이용해 전용번호로 연락하면 된다. 또 무료 메신저 프로그램인 카카오톡 등에서 전용번호를 추가해 영상통화를 걸면 된다.

수어상담센터는 구매, 렌탈까지 수어상담서비스 운영 범위를 점차 확대한다는 계획이다. 또 한국장애인개발원, 한국시각장애인연합회, 한국농아인협회 등과 협업해 상담 전에 장애인 고객을 인지하고 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.

앞서 LG전자는 장애인의 서비스 접근성뿐 아니라 제품 접근성을 높이기 위해 지난 5월 장애인과 접근성 전문가로 구성된 자문단을 발족했다. 자문단은 가전제품의 접근성을 평가하기 위한 지표를 만들고 LG전자가 개발중인 제품의 접근성 관련 기능과 디자인을 개선하는 역할을 하고 있다.

또 LG전자와 한국장애인소비자연합은 올해 초부터 시각장애인을 위해 세탁·건조기, 청소기 등에 접목할 수 있는 음성 매뉴얼과 점자 스티커를 만들어 제공하고 있다.

유규문 LG전자 CS경영센터장(전무)은 "장애인 고객이 차별없이 편리하고 만족도 높은 서비스를 이용할 수 있도록 하이텔레서비스와 협업해 수어상담서비스를 운영하게 됐다"며 "고객 맞춤형 서비스를 제공하며 LG만의 차별화된 서비스 문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편 하이텔레서비스는 고객에게 더 나은 상담서비스를 제공하기 위해 올해 상담전문인력을 대폭 늘리고 있다. 올 상반기 상담전문인력을 150여명 채용한 데 이어 하반기에도 비슷한 규모를 추가로 채용할 계획이다. 또 한국장애인고용공단과 연계해 장애인 특별전형을 전년 대비 2배 이상 확대하며 장애인 채용도 확대하고 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr