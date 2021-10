조코위 대통령 만난 정의선 "인도네시아 EV 생태계 조성에 적극 참여"

아세안 최대 시장 인도네시아 공략 시동

[아시아경제 유제훈 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 인도네시아의 수도 자카르타를 찾아 현지 전기차(EV) 생태계 조성에 적극 협력키로 했다. 아세안(ASEAN) 역내 최대시장인 인도네시아 전기차 시장 공략에 본격 착수한 것이다.

정 회장은 25일(현지시각) 자카르타 인터내셔널 엑스포 컨벤션센터에서 열린 '인도네시아 전기차 생태계의 미래(The Future EV Ecosystem for Indonesia)' 행사에 참석해 "현대차그룹은 인도네시아 전기차 생태계를 활성화시키고, 관련 산업이 새로운 미래 성장 동력이 될 수 있도록 충전 인프라 개발 및 폐배터리 활용 기술 분야에 적극 참여하고 협력하겠다"고 밝혔다.

인도네시아 정부가 주최한 이번 행사는 안도네시아의 미래 전기차 로드맵과 친환경 정책을 공개하는 자리로, 인도네시아 주요 부처 장관들은 물론 박태성 주인도네시아 한국대사 등이 참석했다.

정 회장은 이 자리에서 "자동차 산업의 급격한 변화 속에서 차 안에서의 다양한 경험과 가치가 더욱 중요해지고, 깨끗한 지구환경을 위한 전동화로의 빠른 전환이 요구되고 있다"면서 "현대차그룹은 고객의 시간을 더 가치 있게 만들고, 인류의 자유로운 이동과 평화로운 삶을 실현하고자 스마트 모빌리티 솔루션 기업으로 전환을 준비하고 있다"고 소개했다.

이어 그는 "인도네시아 정부의 관심과 아낌없는 지원으로 (현대차) 공장 건설은 순조롭게 준비돼 내년 전기차 양산을 앞두고 있으며, 전기차 배터리 생산 공장의 기공식도 성공적으로 마쳤다"면서 "현지 파트너사들과 협력, 기술 육성 지원 등 다양한 협력 프로그램과 사회공헌 활동을 통해 인도네시아와 함께 성장해 나갈 것이다"고 전했다.

현대차그룹이 인도네시아 전기차 분야에서 리더십 확보에 공을 들이는 것은 인도네시아가 아세안 역내 최대 경제·인구 규모를 갖춘 자동차 시장이어서다. 인도네시아 정부는 특히 선제적 전동화 추진과 함께 강력한 전기차 산업 육성 의지도 내비치고 있다.

실제 인도네시아 정부는 최근 2040년부터는 전기 오토바이, 2050년부터는 전기차에 한해서만 각각 판매를 허용할 방침이라고 밝히는 등 강력한 친환경차 정책을 펼치고 있다. 현대차 역시 내년 초 본격 가동에 들어갈 인도네시아 현지 공장 가동을 위해 막바지 양산 준비작업을 진행하고 있으며, 지난 9월에는 현대차그룹과 LG에너지솔루션이 배터리셀 합작공장 기공식을 개최한 바 있다.

정 회장의 이번 발언은 인도네시아에서 전기차 시장을 선점, 친환경 선도 브랜드로서의 입지를 확고히 하고, 이를 바탕으로 아시아·태평양지역 전기차 시장으로 공략 범위를 확대해 나가겠다는 구상으로 해석된다.

정 회장은 이날 행사에서 인도네시아 정부에 수소사회 구현을 위한 협력도 제의했다. 신재생에너지 잠재력이 풍부한 인도네시아와 수소 활용의 선도 기업인 현대차그룹이 수소 생태계 구축에 힘을 모은다면 미래 세대에 깨끗하고 지속가능한 환경을 돌려줄 수 있을 것이라는 취지에서다. 정 회장은 이외에도 인도네시아 정부가 추진하고 있는 신행정수도 프로젝트뿐만 아니라 인도네시아 미래 사업에도 현대차그룹이 참여할 준비가 돼 있다고 전했다.

한편 이날 본행사 시작에 앞서 조코 위도도 인도네시아 대통령은 정 회장과 함께 아이오닉 5와 G80 전동화 모델을 비롯, 현대차그룹 초고속 충전기 'E-Pit', 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP' 등 전기차 관련 전시물을 관람했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr