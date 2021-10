'금성+떡볶이' 식품업계 MZ공략 이색 콜라보

체험형 공간에 협업 제품 출시

구슬치기, 달고나 등 이벤트도

[아시아경제 임혜선 기자] 식품업계가 이색협업에 주목하고 있다. 새로운 경험을 중시하고 즐거움을 찾는 MZ세대(1980년대~2000년대 출생)를 고객으로 유인하기 위해 체험형 공간을 만들거나, 협업 제품을 내놓는데 집중하고 있다.

금성오락실+신세계분식

25일 신세계푸드는 서울 성수동에 위치한 패션 편집숍 수피에 LG전자의 금성오락실과 협업해 ‘신세계분식’ 팝업스토어를 오픈했다. 신세계푸드 ‘올반’ 가정간편식 중 에어프라이어 전용 ‘에어쿡’ 제품에 셰프의 레시피를 접목해 10여종의 메뉴를 내놨다. 대표 메뉴는 ‘청양마요 찰핫도그’, ‘옛날통닭 반마리’, ‘쓰윽~ 금성 떡볶이’ 등 3종이다. 먹는 재미에 사진 찍는 재미를 더했다.

‘청양마요 찰핫도그’는 올반 찰핫도그에 얇게 썬 청양고추와 마요네즈가 어우러진 소스를 얹었다. ‘옛날통닭 반마리’는 올반 인기상품인 옛날통닭과 고추튀김을 함께 담았다. ‘쓰윽~ 금성 떡볶이’는 왕관 모양으로 튀겨낸 또르티아에 올반 국물떡볶이 소스로 만든 떡볶이를 넣었다. 1000~5000원의 합리적인 가격으로 선보여 MZ세대들이 부담없이 브랜드를 경험해 볼 수 있도록 했다.

신세계푸드는 ‘신세계분식’을 방문한 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 해시태그와 함께 인증샷을 남기면 추첨을 통해 다양한 경품을 증정하고, 팝업스토어 내에서 구슬치기와 달고나 뽑기 등 이벤트를 진행하며 MZ세대와 적극 소통에 나선다.

장수제품과 이색협업

정식품의 ‘넬보스코 남촌 빵집’과 오뚜기 ‘롤리폴리 꼬또’는 젊은층에게 ‘핫 플레이스’로 자리잡았다. 정식품은 지난 6월 중구 회현동 인근 옛 남촌지역에 베이커리 카페 ‘넬보스코 남촌 빵집’을 론칭했다. 이탈리아어로 ‘숲 속’이라는 뜻인 넬보스코는 총 3개층 연면적 967m²(262평) 규모다. 1층은 베이커리 카페, 2층은 브런치 레스토랑, 3층은 제빵 연구소와 원두 로스팅룸으로 구성됐다. 오뚜기의 복합문화공간 ‘롤리폴리 꼬또’는 1층에서 오뚜기 제품인 진라면과 카레 등을 이용해 다양한 이색메뉴를 판매하고 있다. 2층에는 오뚜기 굿즈를 구경할 수 있다.

식품 및 유통업체간 협업 제품 출시도 활발하다. 편의점 세븐일레븐은 교촌치킨과 손잡고 ‘교촌치맥’을 내놨다. 어메이징브루잉컴퍼니와 오뚜기가 협업해 출시한 진라거는 출시 2주 만에 초도 물량 70만캔이 모두 소진됐다.

롯데제과는 인기 도넛 브랜드 ‘노티드’와 함께 지난 14일 ‘쁘띠몽쉘 마롱 몽블랑 케이크’를 내놨고, 이마트24는 bhc와 ‘핫 뿌링클 삼각김밥’, ‘뿌링클 치킨버거’ 등을 선보였다. 피자헛은 팔도와 협업해 지난달 ‘팔불출 피자’를 출시했다. 불고기 토핑의 단맛과 비빔장 소스의 조합이 특징이다. 식품업계 관계자는 "20~30대 젊은층을 충성고객으로 확보하기 위해 호기심과 재미를 유발하는 제품을 개발하고 있다"면서 "장수제품과 이색 협업이 좋은 반응을 얻고 있다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr