[아시아경제 조현의 기자] 북아프리카 수단에서 쿠데타가 발생한 것으로 전해졌다.

주요 외신은 25일 정계 소식통들을 인용해 "수단의 주요 각료와 여당 지도자들이 억류된 상태"라며 이같이 보도했다.

보도에 따르면 수도 카르툼에서 전 장관이자 총리 고문인 파이잘 모하메드 살리와 수단 군부와 야권이 참여하는 공동통치기구인 주권위원회의 대변인 모하메드 알 파키 술레이만 등이 붙잡혔다.

카르툼 공항은 현재 폐쇄 상태이며 수도 하르툼에서는 인터넷 접속이 차단된 것으로 전해졌다.

수단은 2019년 4월 군부 쿠데타로 30년 독재자 오마르 알-바시르 전 대통령을 축출했다. 이후 군부와 야권이 연합해 '통치위원회'를 구성했으나 혼란이 이어져 왔다.

