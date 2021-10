▶한근환씨 별세, 김원준(경기남부경찰청장)씨 장인상 = 24일, 고대구로병원 장례식장 202호실, 발인 26일 오전 5시 10분, 장지 충북 청주 선영. 02-857-0444

