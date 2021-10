교육부, 25일 미래 인재양성 정책방향 토론회 개최

4차혁명과 인재양성, 격차 해소 인재양성 방안 등 논의

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 한국직업능력연구원 등 사회분야 연구기관들과 오는 25일 '미래세대를 위한 인재양성 정책 방향' 공개토론회를 개최한다.

이번 토론회는 4차 산업혁명의 시대를 선도하고 산업구조 재편과 양극화 등 사회 변화에 대응하는 새로운 인재정책 방향을 모색하기 위한 자리다.

교육정책과 인적자원개발 관련 연구를 주도하는 하연섭 연세대학교 국제캠퍼스 부총장이 인재양성 정책 관련 범부처 연계를 강화하고 지원 체계를 개선하기 위한 방안을 발표한다.

김희삼 광주과학기술원 기초교육학부 교수는 불평등과 격차 해소를 위한 인재정책 역할의 함의를 분석하고 공정한 역량개발을 지원할 수 있는 정책을 제시한다.

이후 관계분야 학계, 연구계 등 전문가들이 인재양성을 위한 필요정책과 포용적 인재양성을 위한 방안과 관련하여 다양한 의견을 나눈다. 토론회에는 김진영 건국대 경제학과 교수, 김왕 대한상공회의소 인력개발사업단장, 백병부 경기도 교육연구원 교육연구부장, 류기락 직업능력연구원 선임연구위원이 참여한다.

이번 토론회는 25일 오후 2시부터 온라인으로 실시간 생중계된다. 교육부 유튜브, 한국직업능력연구원 페이스북을 통해 국민 누구나 의견을 개진할 수 있다.

