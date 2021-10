28일까지 노란우산-홈앤쇼핑 생필품 특가전…1900여개 상품 선봬

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 25일부터 오는 28일까지 '노란우산-홈앤쇼핑 생필품 장보기 특가전'을 개최한다고 밝혔다.

모바일에서 진행되는 이번 특가전은 노란우산 가입자 중 홈앤쇼핑 입점 112개 업체 1900여개 상품으로 진행된다.

상품 구입 시 기존에 홈앤쇼핑에서 제공하던 텐텐(10%할인+10%적립) 혜택에 더해 최대 10% 추가 할인이 제공되고, 추첨을 통해 300명에게 커피쿠폰을 지급하는 이벤트도 진행된다.

특가전은 침구류, 제지, 마스크, 욕실용품 등 생활잡화와 주방상품들로 구성돼 있으며 '생필품 장보기 특가찬스' 테마로 진행된다.

노란우산은 노란우산 고객이 홈앤쇼핑 모바일에 입점 시 보증보험 2년간 면제, 중소기업전용매장(도미쏠#) 입점, 기획전 개최 등 다양한 판로개척을 지원하고 있다.

곽범국 중기중앙회 공제전무는 "이번 기획전을 통해 소상공인들의 판로에 조금이나마 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 중기중앙회가 운영하는 노란우산은 2007년 출범 후 현재 재적가입자 150만명을 보유하고 있다. 가입 고객에게 무료로 △ 경영·심리자문 △재기지원·역량강화 교육 △휴양시설 할인 △건강검진 할인 △문화관람 서비스 △복지몰 등 다양한 복지서비스를 제공하고 있다.

