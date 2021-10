[아시아경제 이민우 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 25,900 전일대비 600 등락률 -2.26% 거래량 69,047 전일가 26,500 2021.10.22 13:33 장중(20분지연) 관련기사 '수소 원팀' 합류한 MZ세대 오너들[클릭 e종목] 수소 관력 핵심 소재 부품 생산…코오롱株↑한국판 수소위원회 오늘 출범…정의선·최태원·신동빈 ‘총출동’ close 은 '안동 송현1주공아파트 재건축정비사업조합'으로부터 1579억원 규모의 공사를 수주했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 4.02%에 해당하는 수준이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr