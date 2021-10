[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 이달 26일부터 29일까지 분당구 백현동 판교역 연결 지하통로에 있는 판교일자리센터에서 '성남ㆍ판교 온-오프 청년 채용 박람회'를 개최한다.

이번 행사는 코로나19 장기화로 가중된 청년층의 취업난을 해소하고, 기업의 청년 고용을 촉진하기 위해 기획됐다.

참여 기업은 차바이오텍, ㈜코맥스, ㈜지에스아이엘 등 30개사다. 이들 기업은 총 129명을 채용한다.

행사 일정은 26일 현장 면접을 시작으로 28일과 29일 화상 면접이 각각 진행된다.

시는 앞서 온라인 사전 행사을 진행해 이력서와 입사지원서를 받아 해당 기업에 전달했다.

현장ㆍ화상 면접 참여 대상은 각 기업의 서류전형 통과자다.

시는 구직자의 취업을 돕기 위해 지문 적성 검사, 인공지능(AI)ㆍ가상현실(VR) 면접 체험, 취업 상담, 입사지원서 컨설팅 등을 지원한다.

