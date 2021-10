속보[아시아경제 박선미 기자] KB금융은 3분기 지배기업지분순이익이 1조2979억원을 기록, 전년 동기대비 11.3% 증가했다고 21일 밝혔다. 전 분기 대비로는 7.8% 늘었다.

