문승욱 산업부 장관 "반도체 기업, 美 정부에 자료 최소로 제출"

[세종=아시아경제 권해영 기자] 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들이 미국 정부의 공급망 정보 요구에 최소한의 자료를 제출할 것으로 보인다.

문승욱 산업통상자원부 장관은 20일 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 "우리 기업들이 계약상 비밀유지 조항과 국내법에 저촉되지 않는 선에서 제공할 수 있는 자료를 검토한 뒤 미국에 제출하도록 준비 중인 것으로 안다"고 밝혔다.

그는 "너무 부당하거나 우리 산업에 부담이 되는 자료를 요구하는 상황이 지속될 경우 정부에서 더욱 적극적으로 대응할 것"이라며 "반도체 양사 CEO들과 직접 대면 간담회를 하는 등 우리 기업들과 계속 정보를 공유하고 다각적인 방향에서 미국 측에 우려를 전달하고 있다"고 설명했다.

여한구 통상교섭본부장은 캐서린 타이 미국 무역대표부(USTR) 대표와의 반도체 면담 내용을 공개하라는 요구와 관련해 "두 차례 만나 굉장히 장시간 긴밀히 협의했고 30분 이상 진행한 대외비 내용도 있었다"며 "미국 정부도 한국 정부가 우려한다는 점을 인지하고 있다"고 밝혔다. 이어 "지난 5월 한미 정상회담 이후 양국 간 국장급 반도체 공급망 협의 채널을 구축한 바 있다"면서 "조만간 채널 가동을 재개해 우리측의 우려를 계속 전달하겠다"고 말했다.

