[아시아경제 이선애 기자] 하나머티리얼즈가 올해 3분기 잠정 영업이익으로 224억4600만원을 기록했다고 20일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 80.2% 증가한 수치이며 매출액은 726억9700만원으로 전년 동기 48.7% 늘었다.

