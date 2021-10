티맵모빌리티, 망고플레이트와 맛집 할인 이벤트… “하루 1000명 2만원씩”

[아시아경제 구은모 기자] 티맵모빌리티가 여기어때의 맛집 큐레이션 서비스 망고플레이트와 ‘숨은 TMAP 찾기’ 이벤트를 시작한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 TMAP 애플리케이션 오른쪽 하단 ‘T지금’ 탭에서 사진이 있는 음식점이나 카페의 상세 페이지를 방문해 알파벳 ‘T’,’M’,’A’,’P’을 찾으면 된다.

알파벳이 새겨진 금색 코인은 각 페이지에 무작위로 표출되며 4종류의 코인을 모두 눌러 획득하면 종합 숙박·액티비티 플랫폼 여기어때에서 사용할 수 있는 ‘맛집 50% 할인(4만원 이상 구매 시 최대 2만원)’ 쿠폰을 받을 수 있다.

쿠폰은 여기어때 애플리케이션 내에 등록해 맛집 상품을 구매할 때 사용할 수 있다. 매일 1000명씩, 총 1만명에게 지급되며, 이벤트는 오는 29일까지 진행한다. 발급 받은 쿠폰은 다음달 30일까지 사용 가능하다.

김민오 티맵모빌리티 DI그룹 그룹장은 “TMAP에서는 망고플레이트가 보유한 전국 25만개 맛집 위치와 연락처, 운영시간, 가격과 메뉴 등에 더해 매장까지의 TMAP 길안내 횟수도 함께 볼 수 있다”며 “이번 이벤트는 가을철 여행객들에게 전국의 맛집 선호도를 알아보는 재미를 주는 동시에 장기간 영업 제한 등으로 지친 자영업자들에게 조금이나마 위안을 주기 위해 마련됐다”고 말했다.

