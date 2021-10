[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 주말 불어닥친 초겨울 날씨가 이어진 지난 17일 전남 강진군 군동면 들판이 약한 비 예보에 서둘러 벼수확에 나선 농부들의 움직임으로 부산하다.

강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자 kys86120@asiae.co.kr