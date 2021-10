마재윤 전남소방본부장, 의료기관 코로나 방역현장 실태 점검

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 18일 화순전남대학교병원을 찾아 코로나19 방역현장 실태점검에 나섰다.

전남소방본부에 따르면 마 본부장은 이날 신명근 병원장 및 관계자들을 만나 방역활동 사항 및 병원 내 화재취약요인 등을 살펴보고 안전 유의 당부와 의료진들의 노고를 격려했다.

화순전남대병원은 도내 ‘전문의료센터’로서 코로나19 확진환자 및 중증응급환자의 치료에 중요한 역할을 담당하고 있는 전문 병원이다.

마 본부장은 최근 수도권 등 타 지역 의료기관 확진자 발생이 빈번하게 발생함에 따라 철저한 방역관리 이행과 코로나19 관련 환자이송 시 119구급대의 병원선정의 애로사항 등도 함께 전하면서 적극적인 협조를 당부했다.

한편 전남소방은 현재까지 코로나19 의심환자 1만3285명을 구급대에서 이송하고, 도내 예방접종센터 23개소에 소방력을 지원하는 등 적극대응하고 있다.

