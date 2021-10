KB국민은행, 고려대 경영대학과 사회공헌 협력 위한 업무협약

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 고려대학교 경영대학과 ‘사회공헌 상호 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 18일 밝혔다.

업무협약을 통해 KB국민은행이 추천한 중소기업 임직원에게 고려대학교 경영대학 교원들이 경영학 교육 프로그램 과정을 무상으로 제공한다. 또한 KB국민은행은 고려대학교 경영대학과 상호 간 공동발전을 도모하고, 중소기업 경영진 양성 및 경영혁신을 통해 사회공헌 강화와 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천해 나갈 예정이다.

김운태 KB국민은행 중소기업고객그룹 대표는 “이번 협약을 통해 코로나19의 장기화로 어려움을 겪고 있는 중소기업 임직원께 교육프로그램을 제공해 도움을 드리고자 한다”며, “앞으로도 중소기업 고객의 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 고민하고 아낌없이 지원하겠다”고 전했다.

