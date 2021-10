농협은행 "파킹통장 가입하고 금리우대쿠폰 받아가세요"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 다음달 30일까지 파킹통장인 'NH1934우대통장' 또는 'NH페이모아통장'에 신규 가입한 고객을 대상으로 '올원5늘도적금'에 2.0%포인트(연, 세전) 추가 금리를 적용할 수 있는 금리우대쿠폰 제공 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

만 19세부터 만 34세 사이의 MZ세대를 타깃으로한 'NH1934우대통장'은 일별잔액 100만원까지 최고 3.0%(연, 세전)의 금리를 적용하는 수시 입출금 통장이고, 'NH페이모아통장'은 간편결제(페이) 실적에 따라 일별잔액 100만원까지 최고 1.5%(연, 세전)의 금리와 수수료 면제 혜택을 제공하는 디지털 전용 수시 입출식 통장이다.

이번 이벤트는 'NH1934우대통장' 또는 'NH페이모아통장'신규 가입 고객을 대상으로 신규일 기준 다음주 화요일에 금리우대쿠폰을 자동으로 발송하며, 해당 쿠폰으로 '올원5늘도적금'을 가입한 고객은 최고 3.35%(18일 기준)의 금리를 적용 받을 수 있다.

고명환 디지털마케팅부 부장은 “용도가 정해지지 않은 대기자금의 합리적 운영과 목적자금 마련에 니즈가 있는 고객을 위해 이번 이벤트를 마련했다”며, “이번 이벤트를 통해 고객자산 증식에 조금이나마 도움이 되었으면 한다”고 말했다.

