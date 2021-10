동명대, 한국산업단지공단 융복합부품소재MC와 산학상생 협약

대학 LINC+사업단에 발전기금 400만원 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대학교 LINC+사업단 기업협업센터(ICC)는 한국산업단지공단 융복합부품소재MC와 지난 14일 제주 오리엔탈호텔에서 지역 산학상생발전을 위한 업무협약을 체결했다.

대학이 민간 주도 융복합부품소재MC(산학연협의체)와 협업기반을 조성해 기술개발, 마케팅, 기술경영지도 등 기업 경영 애로사항을 발굴하고 해결한다.

두 기관은 협력체계 및 산학연관 네트워크 구축을 통해 지속가능한 산학협력을 해나갈 계획이다.

▲연구개발장비활용 및 공동기술 개발 ▲애로기술 자문 및 기술이전 ▲우수인력의 취업 및 현장실습 ▲산업체 재직자교육 프로그램 개발운영 등에 적극 협력키로 했다.

이날 협약 체결은 LINC+사업단 기업협업센터와 융복합부품소재MC와 지역 산학상생발전을 위한 워크숍 행사 중 진행됐다.

융복합부품소재MC 전태구 회장은 기업협업센터에 지역상생 발전기금 400만원을 전달했다.

동명대 신동석 LINC+사업단장은 “지역 주력산업의 기업들로 구성된 융복합부품소재MC와 협업기반을 조성하고 산학 네트워크 구축을 통해 지역경제 활성화와 산학 상생 발전에 도움이 되도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

동명대 LINC+사업단 기업협업센터는 지역 중소기업 지원과 상생발전을 위한 27개 산학협력협의회와 지역특화분야 스마트제조혁신ICC, 조선해양플랜트ICC, 제조로봇ICC 등을 운영하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr