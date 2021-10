제1차 대외경제안보전략회의 모두발언

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 관련해 18일 "대내적으로 관련 제도정비를 추진했고 대외적으로 회원국과 비공식 협의를 진행했다"고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 서울정부청사에서 첫 대외경제안보전략회의를 열고 "CPTPP 가입의 경제적·전략적 가치, 민감분야 피해 등 우려요인 점검, 향후 대응 및 추진일정 등 종합 조율할 예정"이라고 말했다.

