중랑구, 2022학년도 중랑구 고등학교 박람회 개최

29일 중랑구청에서 지역 10개 고등학교 참여하는 고등학교 박람회 개최...학교별 부스 운영해 학교 소개와 진학 설명 및 맞춤형 상담 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 오는 29일 고등학교 진학을 앞둔 지역 학생과 학부모를 대상으로 ‘2022학년도 중랑구 고등학교 박람회’를 개최한다.

고등학교 박람회는 고교 진학을 앞두고 지역 학교의 교육 내용과 진학에 대한 정확한 안내와 함께 정보를 제공받고 적성과 소질에 맞는 고등학교를 선택하는 데 도움을 주기 위해 마련됐다.

중랑구청에서 열리는 이번 박람회에서는 지역 10개 고등학교(면목, 송곡, 송곡여자, 신현, 원묵, 중화, 태릉, 혜원여자, 송곡관광, 이화여대병설미디어)가 참여한다.

박람회에 참가한 학교는 자체 부스를 운영, 부스에서 진학설명과 맞춤형 상담 등을 함께 진행할 예정이다. 또 향후 진학·진로 전략을 세울 수 있도록 현장 일대일 진학상담도 제공한다.

박람회는 3부로 나뉘어 운영된다. 1부에서는 서울시 교육청 장학사가 고교입시에 대한 핵심 정보와 전략을 전달, 2부에서는 각 학교별 설명회가 진행된다. 이후 3부에서는 각 학교 부스에서 1:1 맞춤형 상담을 실시한다.

박람회 참석은 코로나19 확산 방지를 위해 신청자 우선 입장하며, 신청은 10월27일까지 방정환교육지원센터 홈페이지에서 가능하다.

류경기 중랑구청장은 “이번 박람회를 통해 적성에 맞는 고등학교를 선택하는 데 도움을 얻고 급변하는 교육환경에 대한 궁금증과 불안감을 해소할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 진학을 고민하는 학생과 학부모들을 위해 다양한 맞춤형 교육 프로그램과 설명회를 마련할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr