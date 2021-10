광진구의회, 출연·(재)위탁 동의안 등 주요 안건 심의·의결

[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회(의장 박삼례)는 10월14일 제247회 임시회를 개회, 21일까지 8일간 일정으로 의정활동에 들어갔다.

이번 회기는 2021년 마지막 임시회로 조례안, 출연·(재)위탁 동의안 등 주요 안건 심의·의결을 비롯 지역내 주요 현장 방문이 계획돼 있다.

10월14일 본회의를 시작으로 15일부터 5일간 상임위원회에서 소관 안건을 심사, 20일에는 공공시설을 비롯 주요 공사 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검한다.

마지막 날인 21일에는 제2차 본회의를 열어 상임위에서 심사된 안건을 모두 처리하고 임시회를 폐회할 예정이다.

제247회 임시회에 상정된 안건은 총 26건으로 조례안 19건, 동의안 7건으로 구성돼 있다.

이 중 의원발의 조례안은 6건으로 행정 및 복지서비스 개선, 안전 강화, 건강 증진 등 구민생활과 밀접한 내용들로 채워져 있다.

▲광진구의회의 행정사무감사 및 조사에 관한 조례 일부개정조례안(전은혜 의원) ▲광진구 정보취약계층 지원 조례안(장경희 의원 외 3인) ▲광진구 노인복지 증진에 관한 조례 일부개정조례안(장길천 의원), ▲광진구 가정 밖 청소년 보호 및 지원에 관한 조례안(문경숙 의원) ▲광진구 자율방범대 설치 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안(박순복의원) ▲광진구 간접흡연 피해방지 조례 일부개정조례안(고양석 의원)

개회사 사회를 본 안문환 부의장은 "연이은 연휴임에도 방역지침에 적극 협조해주신 구민 여러분께 감사하다는 인사와 함께 확산세가 지속되고 있는 만큼 단계적 일상회복을 위해 끝까지 힘을 합쳐 달라"고 부탁했다. 이어 이번 임시회에는 구민생활과 밀접하게 연관된 안건이 가득한 만큼 의원 여러분은 상임위원회를 중심으로 안건 심사에 철저를 기해주고, 집행부는 충분한 사전 설명, 자료 제출 등 효율적 심사를 위해 적극 협조해주길 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr