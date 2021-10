[아시아경제 김유리 기자] 기시다 후미오 일본 총리는 15일 문재인 대통령과의 첫 통화에서 일제 강점기 징용과 일본군 위안부 문제 소송에 관해 한국 측의 적절한 대응을 요구했다고 말했다.

교도통신은 기시다 총리가 이날 문 대통령과 통화를 마친 후 일본 총리관저에서 기자들에게 대화 내용에 대해 이같이 설명했다고 전했다.

기시다 총리는 북한 문제와 관련한 대응에서 한일, 한미일 3국이 한층 협력하기로 문 대통령과 의견 일치를 이뤘다고 말했다.

주요 외신 등에 따르면 기시다 총리는 현재 문 대통령과 정상회담 계획은 없다고 덧붙였다.

