현근택 "서민, 尹 탈출준비?" VS 서민 "실망했다고 마누라 버리냐"

서민 "탈출은 님이나…이 지사 조만간 후보 잘릴듯"

[아시아경제 나예은 기자] '조국 흑서'의 공동 저자인 서민 단국대학교 의과대학 교수가 '윤석열 정직은 정당했다'는 취지의 글을 올리자 현근택 전 이재명 캠프 대변인은 "서서히 탈출 준비를 하는 것이냐"고 직격했다.

앞서 대표적인 '탈(脫) 진보' 인사로 손꼽히는 서 교수는 지난 14일 자신의 네이버 블로그에 '윤석열 정직은 정당했다'라는 제목의 글을 올려 "그(윤 전 총장)에게 처음으로 실망한다"고 밝혔다.

그는 "윤 전 총장 측은 이번 판결을 '절차가 제대로 진행되지 않았던 징계'로 규정짓고, 재판부가 오해한 부분을 찾아내 항소하겠다고 한다"며 "추미애 씨, 이 건에 한정해서, 욕한 거 사과드린다. 제가 그땐 몰랐는데, 윤 전 총장이 검찰권을 남용했었군요"라고 적었다. 또 '#대선에서 윤 후보가 이길 수 있을까 갑자기 걱정된다'는 해시태그도 달았다.

이 글을 본 현 전 대변인은 이날(15일) 자신의 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "(서 교수가) 맞는 말을 할 때도 있다"며 "서서히 탈출 준비를 하는 것인가. 사진까지 걸어놓고 방송하던 분이 너무 빠른 것이 아닌가"라고 비판했다.

이에 서 교수는 페이스북에 '탈출은 님이나'라는 제목의 글을 올리며 "현 전 대변인은 맞는 말을 하는 걸 본 적이 한 번도 없는데 이번에도 역시다"라며 "님은 잠깐 실망했다고 마누라를 버리느냐"고 물었다.

그러면서 "탈출은 님이 해야 할 듯. 님이 미는 이 지사는 조만간 후보 잘릴 것 같아서 그렇다. 지금 탈출해도 이미 늦었다. 민주당 이낙연 전 대표가 안 받아준다"고 덧붙였다.

서 교수는 자신의 블로그에도 "내 글이 윤 후보에 대한 지지철회로 해석되는 건 어이없다. 난 사람에게만 충성한다. 윤 후보님은 지난 엄혹했던 시절 제게 희망을 불어넣어준 은인"이라며 "석열이 형 티비에서 자른다면 할 수 없지만, 안 그런다면 계속 윤 후보님 홍보할 것이다"라고 올렸다.

