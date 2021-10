검찰, 가상화폐 투자자 상대 2200억대 사기 QRC뱅크 대표 등 기소

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 가상화폐 투자자들을 상대로 2200억원대 사기 범행을 저지른 혐의로 QRC뱅크 임직원들이 재판에 넘겨졌다.

15일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사3부(부장검사 서정식)는 지난 12일 사기 및 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반, 방문판매 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 QRC뱅크 대표 고모(40)씨와 전 임원 안모·김모씨 등 3명을 구속기소했다.

고씨 등은 2019년 12월부터 지난해 10월까지 투자자들에게 가상화폐 등 통합 금융플랫폼 사업과 그와 관련한 코인매매 사업 등에 투자하면 300% 수익을 보장하고, 매일 투자금액·추천수·직급별 수당을 지급하겠다고 속여 피해자들로부터 882억원 상당을 가로챈 혐의를 받고 있다. 고씨는 지난해 10월부터 올해 7월까지 같은 방법으로 피해자들로부터 1395억원 상당을 편취한 것으로 조사됐다.

이들이 내세운 '가상화폐 등 통합 금융플랫폼 사업'이란 큐알(QR)코드를 암호화해 법정화폐와 가상화폐의 송금·환전·결제를 자유롭게 할 수 있도록 하는 금융플랫폼 구축 사업을 의미한다고 검찰은 밝혔다.

또 이들은 지난해 10월 투자자들에게 해외에 위 통합 금융플랫폼에 기반해 설립 중인 디지털은행의 한국지점권을 구매하면 수익금을 지급하겠다고 속여 피해자들로부터 31억5000만원을 편취한 혐의도 받고 있다.

고씨에게는 지난해 10월~11월 사이 같은 방법으로 피해자들로부터 5억5000만원을 편취한 혐의도 추가됐다.

또 고씨는 올해 4월부터 5월까지 투자자들에게 QRC뱅크가 미국 나스닥 상장사들로부터 투자를 받고 나스닥에 상장될 예정이므로 주가가 오를 것이니 주식을 구입하라고 속여 피해자들로부터 49억원 상당을 편취한 혐의도 받고 있다.

이들은 이른바 '글로벌 보상플랜'에 따라 투자금액에 비례하는 '데일리 보너스', 하위 투자자 유치 실적에 따른 '홍보매칭 보너스', 6단계 직급에 따른 '직급 보너스' 등에 따라 수익금을 차등 지급하는 유사수신·다단계 형태로 사기 행각을 이어간 것으로 알려졌다.

검찰 관계자는 "피고인들은 위 금융플랫폼 사업 등에 투자하면 300% 수익을 보장하겠다며 투자금을 모집했지만 실제로는 '돌려막기' 방식이었던 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

이어 "특히, 5400여명에 이르는 이 사건 피해자들은 주로 서민 계층이나 북한이탈주민, 중국동포 등으로 확인됐다"며 "검경은 북한이탈주민 등 피해자들에게 피해자지원실에 법률상담 등 필요한 피해자지원을 의뢰하고, 실질적인 피해회복을 위해 QRC뱅크 및 회사 대표 등 재산에 대해 법원에 몰수·추징 보전을 청구해 이미 상당 부분 재산의 몰수·추징 보전조치가 이뤄졌다"고 전했다.

앞서 서울경찰청은 올해 1월 말 이들과 관련된 범죄첩보를 입수해 내사에 착수, 지난 9월 고씨 등 3명을 구속해 수사한 뒤 검찰로 송치했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr