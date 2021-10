<한화생명>

◆부사장

▶고병구

▶나채범

◆전무

▶김동욱

▶신충호

▶오지영

▶이병서

▶임동준

▶장병호

▶최영복

◆상무

▶김수영

▶박성규

▶엄지선

▶윤종국

▶이진수

<한화생명금융서비스>

◆사장

▶구도교

◆상무

▶박순갑

▶이명언

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr