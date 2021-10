창원서 음주 교통사고 낸 경찰 간부, 부산의 호텔서 '음주 난동'부려 강등됐던 그 경찰

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 올해 초 부산시내 한 호텔에서 음주 난동을 벌여 강등된 부산경찰청 간부 경찰이 이번에는 경남 창원에서 음주 교통사고를 냈다.

15일 부산경찰청에 따르면 A 경감은 전날인 14일 오후 11시 20분께 창원의 한 도로에서 음주운전 중 다른 차량을 들이박았다.

당시 A 경감의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 것으로 조사됐다.

사고 후 A 경감은 사고 현장을 적발한 경남경찰청에서 조사받은 뒤 귀가 조처됐다.

앞서 A 경감은 지난 2월 부산의 한 호텔에서 음주 상태로 직원과 실랑이를 벌이다 현행으로 체포됐었다.

부산경찰청은 A 경감의 계급을 당시 경정에서 경감으로 한 단계 강등시켰다. 근무지도 부산경찰청 본청에서 A 경찰서로 전보 조치했다.

부산경찰청은 현재 A 경감을 직위 해제한 상태다.

부산경찰청 관계자는 "음주운전 조사는 경남경찰청에서 진행되며 사건 조사 결과에 따라 징계위를 열어 엄정하게 조치하겠다"고 말했다.

