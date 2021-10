현대글로비스, 중고차 거래 플랫폼 '오토벨' CM송 공개

[아시아경제 이동우 기자] 국내 최대 중고차 경매장 및 중고차수출플랫폼인 현대글로비스 오토벨은 웹예능 프로그램인 ‘주크박스 시즌2’를 통해 CM송을 제작했다고 15일 밝혔다.

이번 콘텐츠에서 가수 KCM과 달샤벳 수빈 등 출연진들은 오토벨 관계자들과 중고차 거래의 애로사항과 주의점 등에 대해 이야기하고, 직접 전문 평가사의 차량 견적 서비스를 받아보며 오토벨의 장점을 파악했다.

실제 오토벨 홈페이지에서 이름과 전화번호를 입력하면 전문 평가사가 직접 방문해 무료로 차량을 평가해준다. 매각, 탁송, 명의 이전까지 이르는 일련의 과정을 원스톱으로 처리해주는 게 특징이다. 견적 신청 후 원하는 장소와 시간에 맞춰 평가 진행이 가능하고 빠르면 접수 당일 방문 평가가 가능하다.

오토벨 CM송 제작기는 유튜브 채널 ‘스튜디오 룰루랄라’에서 확인할 수 있으며, 오토벨 유튜브에서도 CM송을 활용한 뮤직비디오를 시청할 수 있다. 주크박스 시즌2 오토벨편을 시청한 뒤 오는 27일까지 댓글을 작성한 이들 중 5명을 추첨해 뮤직비디오에 활용된 전동차 ‘키즈 넥쏘’를 증정한다.

오토벨 공식 인스타그램과 페이스북에서도 CM송 가사 맞추기 등 다채로운 이벤트를 진행한다. 참여자에게는 추첨을 통해 모바일 상품권을 지급한다. 또한 연말까지 오토벨 무료 견적 평가를 완료한 고객 중 매월 100명에게 모바일 상품권을 증정한다.

현대글로비스 오토벨 관계자는 “MZ세대 고객들에게 좀 더 친숙하게 다가가기 위해 이번 콘텐츠를 기획했다”며 “앞으로도 다양한 시도를 통해 오토벨을 적극 알릴 것”이라고 말했다.

