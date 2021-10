[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 오는 20일까지 전국 홈플러스 매장과 홈플러스 온라인에서 ‘포도 페스티벌’을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 행사에서는 머루포도, 샤인머스캣, 스윗사파이어 등 국산 포도부터 프리미엄 수입 포도까지 다양한 상품을 할인가에 선보인다.

포도 전 상품에 대해 행사카드로 결제 시 최대 4000원 할인을 제공하고, 2만5000원 이상 구매 시 홈플러스 상품권 3000원도 증정한다.

홈플러스 관계자는 "제철을 맞아 포도를 즐기는 고객들을 위해 다양한 상품을 마련하고 초특가에 판매하는 행사를 준비했다”며 “선택의 폭이 넓고 할인 혜택도 풍성한 만큼 더 많은 고객이 이번 행사를 즐길 것"이라고 말했다.

