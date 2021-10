박성수 송파구청장 “옛 성동구치소 계획변경 신뢰 위배”

박 구청장, 옛 성동구치소 부지 철거현장에서 주민들과 만나 주민들과 대화..."서울시도 일부 조정 움직임 있는 것으로 알고 있어" 언급

[아시아경제 박종일 기자] 박성수 송파구청장은 13일 서울시가 추진 중인 옛 성동구치소 부지 개발과 관련, “지난 40년 간 기피시설인 성동구치소로 인해 인근 주민 분들이 불편과 피해를 감내해 온 것이 많은데, 상황이 변경됐다고 계획을 바꾸는 것은 신뢰에 위배되는 것”이라고 강조했다.

박 구청장은 이 날 오전 옛 성동구치소 부지 철거현장에서 주민들과 만나 “서울시가 당연히 주민들 의견이 반영된 원안대로 부지를 개발해야 한다는 게 송파구의 입장”이라며 이 같이 밝혔다.

이 날 만남은 주민들 의견을 사업 시행 현장에서 직접 듣기 위해 마련됐다. 가락·문정·오금 주민권익위원회와 가락2동 주민 등 주민대표, 서울도시주택공사(SH) 관계자, 송파구청 관계자 등 20여명이 참석했다.

송파구에 따르면 옛 성동구치소 부지 개발사업은 주택공급과 공공기여부지를 활용한 복합공공시설 조성을 골자로 한다.

구체적으로 보면 주택용지는 신혼희망타운(700세대)과 공동주택(600세대)을 건립, 공공기여부지는 ▲주민소통거점시설 ▲문화체육복합시설 ▲청소년교육문화복합시설 등을 조성하는 토지이용계획이 수립돼 있다.

그러나 최근 서울시가 공공분양 확대 등 일부 계획을 재검토하는 것으로 알려지면서 주민 반대가 지속되고 있다.

박 구청장과 만난 주민들은 “성동구치소 부지 개발은 원안 유지가 돼야 한다”, “시장이 바뀌고 아파트 가격이 상승하며 남은 땅에 싼 가격으로 아파트를 공급하겠다는 것인데, 의도는 알겠으나 우리 입장에서는 최근 7~8년 합의를 뒤엎는 것이나 다름없다”, “원안 이행이 안 되면, 차라리 공터가 낫다”고 목소리를 높였다.

이에 대해 박성수 구청장은 “서울시가 성동구치소 개발 계획과 관련해 일부 조정 움직임이 있는 것으로 알고 있고, 이로 인해 주민 분들의 심려가 크다는 점 또한 잘 알고 있다”며 “이 부분은 원안이 유지되도록 구청에서도 지속적·다각적으로 노력중이며 여러 가지 방안으로 대응하고 있다”고 밝혔다.

일부 주민이 “강남구처럼 송파구도 행정소송을 하자“는 의견을 밝히자, 박 구청장은 송파구와 강남구 간에는 차이가 있음을 설명한 뒤 ”제가 법률가 출신인데 법률 쟁송을 통해 실익을 얻을 수 있다면 안할 리가 있겠습니까“라며 ”현재 상황에서 법률 쟁송으로 가는 것은 사업 시간만 지체할 뿐 실익은 없다고 판단한다“고 말했다.

그러면서도 “다만, 앞으로 절차상 법률문제가 있다면 적극 대응하겠다”고 강조했다.

박 구청장은 아울러 “만약, 서울시가 주민들 이해관계가 있는 사안에 대해 방침을 변경하려 한다면 반드시 충분한 주민설명회를 거칠 수 있도록 적극 노력하고 있다”며 “이는 행정 절차의 민주성 확보를 위해서도 중요하다”고 강조했다.

옛 성동구치소 개발 사업은 연말까지 구치소 본 건축물 철거를 완료, 내년 하반기까지 도로 등 기반시설 조성공사를 실시할 예정이다.

