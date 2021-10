EU, 북극 내 석유·가스 탐사 금지방안 모색한다

북극 탄화수소 개발·구매허용 금지 위한 다자간 법적 의무 검토

[아시아경제 김희윤 기자] 유럽연합(EU) 집행위원회는 기후변화로 위기를 맞은 북극 보호를 위해 신규 석유, 석탄, 가스 탐사 금지 방안을 모색한다고 발표했다.

14일(현지시간) AFP 통신등 외신에 따르면 EU 집행위는 전날 공개한 신규 북극 전략에서 석유, 석탄, 가스를 북극 땅에 남아있도록 할 것을 촉구했다.

아울러 EU 집행위는 협력국들과 함께 북극 또는 인접 지역에서 향후 탄화수소 매장량 개발과 이를 통해 생산된 탄화수소 구매허용 금지를 위한 다자간 법적 의무를 검토한다고 밝혔다.

비르기니유스 신케비추스 EU북극·환경 담당 집행위원은 블룸버그 통신에 "EU 집행위는 이 같은 개발 활동 중단에 대한 국제적 합의를 바란다고" 말했다.

이어 EU 외교정책을 총괄하는 호세프 보렐 외교·안보 정책 고위대표는 "북극은 지구 온난화의 영향, 천연자원과 지정학적 경쟁으로 인해 빠르게 변하고 있다"며 "유럽은 북극의 안전성과 안전, 평화적인 협력을 촉진하기 위해 유럽의 지정학적 이해를 분명히 규정해야 한다"라고 강조했다.

한편 EU 집행위는 북대서양과 북극해 사이에 위치한 덴마크 자치령 그린란드에 집행위 사무소 설치계획도 함께 밝혔다.

