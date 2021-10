자는 후임병 찾아가 성기 만져…20대 장병 '집유'

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 충남 논산시의 한 군부대에서 후임병을 수차례 강제추행한 혐의로 재판에 넘겨진 선임병이 1심에서 징역형 집행유예를 선고받았다.

광주지법 제11형사부(재판장 정지선)는 군인 등 강제추행 및 준강제추행 혐의로 기소된 박모씨(20)에 대해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

40시간의 성폭력 치료강의 수강도 명령했다.

박씨는 지난해 6월부터 올해 1월 9일까지 7회에 걸쳐 후임병 4명을 상대로 성기를 움켜잡는 등 강제추행을 한 혐의를 받는다.

올해 1월 12일에는 취짐 중이던 또 다른 후임병에게 다가가 활동복 하의 속으로 손을 넣어 성기를 잡고 흔들고, 손가락으로 엉덩이와 항문을 만지는 등 준강제추행 혐의도 받는다.

재판부는 "범행의 경위와 내용 및 횟수, 추행의 부위와 정도, 피고인과 피해자들의 관계 등에 비춰 그 죄책이 가볍지 않다"며 "피해자들은 상당한 성적 수치심을 느꼈을 것으로 보인다"고 판단했다.

다만 "피고인은 범행 사실을 모두 인정하고 반성하고 있고 아무런 범죄 전력이 없다"며 "원만히 합의해 피해자들이 처벌을 원하지 않는 점을 고려했다"고 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr