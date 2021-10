김영록 전남지사 "남해안남부권 메가시티·신해양 등 조성 필요"

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사는 14일 세종시에서 문재인 대통령 주재로 열린 ‘초광역 협력 추진전략 보고회’에서 국가균형발전의 새 패러다임으로 광주·전남 광역경제권 구축, 남해안남부권 메가시티와 신해양·환경 수도 조성 필요성을 피력했다.

광주·전남 광역경제권 구축을 위해 광주·전남이 공동으로 마련한 초광역 협력사업은 ▲광주·전남이 협력하는 글로벌 에너지 허브 ▲전남과 부울경이 연계하는 남해안 남부권 메가시티 ▲광주와 인접 5개 시군이 상생하는 빛고을 스마트 메가시티 등 3건이다.

‘글로벌 에너지 허브’ 구축을 위해 2022년 개교하는 한국에너지공대를 세계 최고의 에너지 특화대학으로 육성하고 에너지, 바이오, 우주산업 등 전 산업에 활용되는 대형 국책연구시설인 초강력 레이저 연구시설을 구축할 방침이다.

8.2GW 해상풍력발전단지를 조성, ‘2030 세계 5대 해상풍력 강국’ 진입을 실현할 계획이다.

또 영광~목포~여수~남해~거제~부산~울산을 잇는 해양관광도로, 수려한 섬을 연결하는 섬크루즈 등 자연·문화자원을 융합하는 남해안남부권 광역관광벨트를 시작으로 남해안 광역경제권을 적극 육성해 남해안남부권 메가시티를 조성할 계획이다.

이와 함께 광주와 인접 5개 시군이 인공지능을 기반으로 산업과 일자리는 물론 교육과 응급의료 등을 공동 협력하는 빛고을 스마트 메가시티도 구축할 계획이다.

김 지사는 균형발전과 초광역 협력을 주제로 한 토론에서 국가균형발전을 위한 컨트롤타워로 균형위를 장관급 부처로 격상하거나, 균형위와 행안부를 통합해 부총리급 ‘국가균형발전자치부’를 신설하는 등의 개편 필요성을 강조했다.

또한 경제수도, 행정수도에 이은 대한민국 제3의 수도로 ‘신해양·환경수도’를 영호남 화합의 상징으로 여수·남해를 중심으로 한 남해안 남중권에 조성해 해양·환경 분야 부처와 공공기관을 이전하고 UN 기후변화협약당사국총회의 성공적 개최와 함께 해양·환경 관련 국제기구를 유치할 것을 제안했다.

김 지사는 “수도권에 버금가는 경제권 형성을 위한 초광역 협력사업은 국가균형발전의 완성이 아닌 새로운 시작”이라며 “단순히 지방에 예산 조금 더 주는 중앙중심적 사고에서 벗어나 지역과의 상생·공존으로 패러다임 전환이 필요하다”고 강조했다.

이어 “과감한 중앙의 권한을 위임하는 것은 물론, 지역의 초광역 협력사업에 수도권 광역급행철도(GTX)에 투입된 18조 원에 버금가는 전폭적인 지원이 있어야 한다”고 촉구했다.

이날 보고회는 김 지사 등 지방자치단체 대표, 국무총리와 관계부처 장관 및 국회의원 등 50여 명이 참여한 가운데 광주·전남권, 부울경권, 충청권, 대구·경북권 등 4개 권역별 초광역협력 사례 발표와 관계부처 합동 초광역 협력 지원전략 보고, 토론 순으로 진행했다.

광주·전남권은 이용섭 광주시장이 대표로 ▲전남·광주가 협력하는 글로벌 에너지 허브 ▲광주와 인접 5개 시군이 상생하는 빛고을 스마트 메가시티 ▲남해안 남부권 초광역 메가시티, 3건을 소개했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr