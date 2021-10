내년 전북지역 지방선거 ‘총성 울렸다’

민주당 전북도당, 선출직 공직자 평가 시작…이달 중 단체장·지방의원 평가 설명회

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 더불어민주당이 선출직 공직자에 대한 평가에 돌입하는 등 내년 지방선거를 향한 대장정이 시작됐다.

14일 더불어민주당 전북도당에 따르면 이날 오후 1시 30분부터 전주시의회에서 당 소속 시의원을 대상으로 선출직 공직자 평가 설명회가 열렸다.

앞서 전날에는 남원시·임실군·순창군과 완주군·진안군·무주군·장수군의 기초의원을 대상으로 한 설명회가 각각 남원 춘향문화예술회관 소강당, 진안 산약초타운 회의실에서 개최됐다.

전북도당은 이어 15일 전북도의회 2층 회의실에서 광역의원을 대상으로, 18일에는 익산시의회 회의실에서 시의원을 대상으로 설명회를 진행할 예정이다.

또한 20일에는 김제시·부안군과 정읍시·고창군에서, 22일에는 군산시에서 설명회가 열린다.

관심을 끄는 도지사·시장·군수에 대한 설명회는 오는 19일로 예정돼 있다.

기초의원에 대한 평가 설명회는 각 지역위원회에서, 도지사·시장·군수 및 광역의원은 도당에서 진행하는 것으로 알려졌다.

민주당의 소속 선출직 공직자에 대한 평가는 도덕성, 공약 정합성 및 이행 평가, 의정활동, 지역활동 등 4개 평가기준을 중심으로 한다.

도덕성은 개인도덕성과 의정윤리성, 의정활동은 입법재정성과와 행정감사 출석 및 질의·다면평가·수상실적, 지역활동은 지역발전과 주민의 삶의 질·당무기여도 등이 평가항목으로 이뤄져 있다.

자료 제출 기준은 2018년 하반기부터 2021년 10월까지다.

내년 지방선거에 출마하려는 민주당 소속 단체장 및 지방의원은 오는 11월 10일부터 16일까지 해당 자료와 증빙서류를 제출해야 한다.

이어 같은달 17일부터 19일까지는 자료 검증 및 보완 등이 이뤄질 예정이다.

민주당은 자료 제출이 완료되면 11월 20일부터 12월 9일까지 20일 동안 평가 심사를 진행할 것으로 알려졌다. 평가에는 광역 단체장의 경우 프리젠테이션(PT)가 포함된다.

민주당이 선출직 공직자 평가를 본격화함에 따라 하위 20%에 포함되지 않으려는 공직자의 막판 노력은 치열해질 것으로 예상된다.

더욱이 10월에 대부분 지방의회가 임시회를 개회한 상황이어서, 평가를 염두에 둔 민주당 소속 지방의원의 도·시·군정 질문, 조례 및 건의안 발의 등이 봇물처럼 쏟아져나올 전망이다.

또한 전북 정치구도상 선출직 공직자에 대한 평가결과는 ‘본선이나 마찬가지인 경선’에 막대한 영향을 끼친다는 점에서, 이달부터 내년 지방선거를 향한 총성없는 전쟁은 시작됐다는 분석이 나온다.

한편, 민주당 당헌 제100조 제2항은 각급 선출직공직자평가위의 평가에서 하위 20%에 해당하는 자는 후보 경선참여시 득표수의 20%를 감산하도록 규정돼 있다.

