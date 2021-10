[아시아경제 조성필 기자] 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 8,300 등락률 +11.37% 거래량 281,893 전일가 73,000 2021.10.14 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"지누스, 실적 불확실성 여전하나 밸류에이션 매력"[클릭 e종목] "원자재가 상승·물류 대란에…지누스, 3Q 실적 '주춤'"[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close 는 심재형 한국법인장(사장)이 2억원 규모의 자사주를 취득했다고 14일 공시했다. 취득 주식은 총 2576주로 취득단가는 7만7753원이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr