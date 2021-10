군위군, 대구 편입 결론났다 … 경북도의회 찬성 의결, 통합신공항 건설 탄력

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경상북도의회가 군위군의 대구시 편입에 대해 찬성 의결을 하면서 행정통합과 대구·경북 통합신공항 건설도 탄력을 받게 됐다.

지난 8월 초 경북도가 의견청취 안건을 최초 발의한 이후 ‘의견 없음’으로 보류 결정을 내린 지 두 달여 만에 ‘통합’으로 결론 났다.

경북도의회는 14일 제326회 임시회 제2차 본회의를 열고 군위 편입안에 대해 찬성 36명, 반대 22명, 기권 1명으로 찬성 의결했다. 이날 표결은 의장단 합의에 따라 무기명으로 진행됐다.

앞서 도의회는 지난달 2일 본회의에서 같은 안건을 다뤘으나 찬·반 의견 모두 부결됐고 이를 정리한 내용을 경북도에 의회 의견으로 보냈다.

경북도는 행정안전부에 ‘경상북도 관할구역 변경 건의서’를 제출했지만 행안부는 지난달 30일 “의회 의견을 명확해 해달라”는 회신을 보내왔고 이날 마침내 찬성 의결했다.

고우현 경북도의회 의장은 “과반수 도의원이 찬성했는데 그만큼 안정적인 신공항 건립을 도민이 염원하고 있다는 뜻”이라며 “집행부가 도의회 의견을 잘 전달해 좋은 성과를 냈으면 한다”고 말했다.

경북도는 신속히 보완 서류를 제출하고 연내 법률안 추진을 건의할 계획이다.

행안부는 앞으로 법률안 입안과 입법예고, 법제처 법안심사, 차관·국무회의, 법률안 국회제출 절차 등을 밟는다.

국회에서 법률제정 절차를 마치면 군위의 대구시 편입이 마무리된다.

통합신공항 건설도 탄력을 받게 됐다. 군위 편입은 신공항 이전부지 유치신청을 전제로 지난해 7월 39일 시·도 정치권이 약속했었다.

신공항은 공항 건설에만 10조5000억원이 소요되고 철도, 고속도로 등 광역교통망 구축, 항공산업, 여객물류, 문화관광 등이 연계된 대구·경북 역대 최대 단일 사업으로 꼽힌다.

이철우 경북도지사는 이날 담화문을 발표해 “찬성 결정의 바탕에는 신공항을 차질 없이 진행해달라는 도민의 준엄한 목소리가 반영돼 있다”고 말했다.

권영진 대구시장은 “대구경북 미래를 위한 대승적 결단에 깊이 감사한다”며 “군위 편입을 조속히 마무리하고 신공항 건설 사업도 성공적으로 추진되도록 하겠다”고 말했다.

